Samsun'da masadaki parayı alıp kaçan karganın görüntüleri gülümsetti

Samsun'un Atakum ilçesinde bir iş yerinin önündeki masanın üzerine bırakılan kağıt paraların bir kısmını alıp kaçan karga, gülümsetti.

Samsun'un Atakum ilçesinde bir iş yerinin önündeki masanın üzerine bırakılan kağıt paraların bir kısmını alıp kaçan karga, gülümsetti.

Atakent Mahallesi'nde sahil kenarında bulunan bir kafeteryada çalışan Hüseyin Kemaloğlu ile iş yeri sahibi Uhuthan Güngör, iş yerinin önünde otururken bir karga masaya kondu.

Cep telefonu kamerasıyla karganın fotoğraflarını çekmeye çalışan Kemaloğlu ve Güngör, hayvanın bir anda masada bulunan kağıt paralardan 30 lirayı alıp kaçmasıyla şaşkınlık yaşadı.

Kemaloğlu ve Güngör, aldığı parayla iş yerinin tentesine konan kargayı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Kemaloğlu, AA muhabirine, karganın parayı almasıyla büyük şok yaşadığını belirterek, "Parayı almak için merdivenle yanına çıktım. Bana kötü şekilde bakınca indim. Parayı bırakmasını bekledim. Demirlerin arasına saklamaya çalıştı ama rüzgarın da etkisiyle parayı bırakmak zorunda kaldı." dedi.

Güngör ise yanlarına gelmesini ilginç buldukları için karganın fotoğraflarını çekmeye çalıştıklarını dile getirerek, "Biraz masada durur gider diye düşünürken masadaki parayı alıp kaçması çok şaşırttı. Arkadaşım parayı almak için onu takibe aldı. 5-6 dakika sonra saklayamayınca parayı atıp gözden kayboldu." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün