Samsun'da Marketten Yiyecek Çalan Genç Kız Kameraya Yakalandı

Samsun'da bir markete müşteri gibi girip raflardaki yiyecek maddelerini yanında getirdiği poşete koyarak çaldığı iddia edilen genç kız, güvenlik kamerasına yakalandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Ulugazi Mahallesi'nde bulunan bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, markete müşteri gibi gelen kimliği belirsiz genç kızın raflardan kuruyemiş, çay ve bulaşık süngeri çalıp yanındaki getirdiği poşetin içine koyduğu iddia edildi. Genç kız kasaya uğramadan marketten ayrılırken, kızın hareketlerinden şüphelenen market çalışanları güvenlik kamerasını inceleyince ürün çaldığını fark edip polise haber verdiler. Polis kızın kimlik tespitine ve yakalanmasına çalışıyor. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN