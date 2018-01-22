Samsun'da Marketten Hırsızlık İddiası

Samsun'da iki ayrı marketten hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İddiaya göre, farklı zamanlarda, Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki bir marketten 3 şişe içki, 3 enerji içeceği ile Mimarsinan Mahallesi'ndeki marketten 2 şişe içki, deterjan, mandalina ve ceviz çalındığı ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri, çalışma başlattı.

Ekipler, düzenledikleri operasyonla hırsızlık şüphelileri, Hazar G. (19) ile Doğukan T'yi (23) gözaltına aldı.

Şüphelilerin evinde arama yapan ekipler, ele geçirilen deterjan, mandalina ve cevizi sahiplerine teslim etti.