Samsun'da marketten hırsızlık güvenlik kamerasında

11.12.2019 09:38 | Son Güncelleme: 11.12.2019 09:38

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir marketten hırsızlık, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kuzeyyıldızı Mahallesi'nde markete gelen iş yeri sahibi, duvarın delindiğini ve yaklaşık 20 bin lira değerinde sigaranın olmadığını fark etti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Görüntülerden şüphelilerin S.A. (20), A.Ş. (17) ve N.A. (17) olduğunu belirleyen polis, zanlıların Kazımkarabekir Mahallesi'ndeki ikametlerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Zanlılardan S.A. ikametinde gözaltına alındı. Polisi görünce oturdukları binadan atlayıp kaçan A.Ş. ve N.A. ise kovalamaca sonucu yakalandı.

Hastaneye götürülen A.Ş'nin ayak parmaklarında kırık olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Haklarında 3 yıl 6 ay hapis cezası bulunan A.Ş'nin 2 suçtan, N.A'nın ise 6 suçtan araması bulunduğu, Ankara'daki açık cezaevinden firar ettikleri ortaya çıktı.

Öte yandan güvenlik kamerası görüntülerinde, markete gelen yüzü maskeli şüphelilerin sigaraları çuvala doldurdukları görülüyor.

Kaynak: AA