Samsun'da market çalışanı bıçaklı saldırıda yaralandı
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Samsun'da market çalışanı bıçaklı saldırıda yaralandı

Samsun'da market çalışanı bıçaklı saldırıda yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da marketin önünde bıçaklı saldırıya uğrayan market çalışanı hastanelik oldu.

Samsun'da marketin önünde bıçaklı saldırıya uğrayan market çalışanı hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, zincir marketlerden birinde çalışan Y.A. (45) çalıştığı marketin önünde bıçaklı saldırıya uğradı. Yaralanan Y.A. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kimliği belirsiz bıçaklı saldırgan kaçtı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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