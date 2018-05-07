Samsun'da "Mantar Şenliği"

Samsun'da "Yemeklik Kültür Mantarı Şenliği" düzenlendi.

Samsun İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından "Yemeklik Kültür Mantar Şenlikleri" yapıldı. Sevgi Park'ta düzenlenen şenliğe, Samsun Valisi Osman Kaymak da katıldı. Şenlikte konuşan Vali Osman Kaymak, "Değerli misafirler, Yemeklik Kültür Mantarı Şenliği'ne hepiniz hoş geldiniz. Ben öncelikle bu projeyi başlatan ve geliştiren arkadaşlara ve bu işe katkı yapan mantar üreticilerine çok teşekkür ediyorum. Bugün burada Yemeklik Kültür Mantarı Şenliği'ne katılmaktan dolayı büyük bir mutluluk duydum. Mantar üreticilerini bunu kalıcı kıldıkları için tebrik ediyorum. Mantarın bütün kamu kurumlarında tüketilmesi için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Desteklemeye devam edeceğiz. Bafra ve Çarşamba Ovalarının üretim kapasitesinin artırılması gerekiyor. Bunu hep konuşuyoruz ama konuşup ta güzel örnekler ortaya koymadığınız zaman eleştiriliyor. Bugün burada çok güzel bir örnek var. Bütün kurumlarımız ve üretici kardeşlerimizle el ele vererek, sadece bu alanda değil her alanda güzel örnekler ortaya koyacağımızı düşünüyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından, mantar üretiminde kalite ve verimi artırmak amacıyla düzenlenen yarışmada dereceye girenlere ödül verildi.

Şenliğe ayrıca, Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sefer Arlı, Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Turan Çakır, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, sivil toplum temsilcileri, üreticiler ve çok sayıda vatandaş katıldı. - SAMSUN