Samsun'da mangal yakmak için kullanılan benzinin parlaması sonucu anne ve çocuğu yaralandı
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Samsun'da mangal yakmak için kullanılan benzinin parlaması sonucu anne ve çocuğu yaralandı

Samsun'da mangal yakmak için kullanılan benzinin parlaması sonucu anne ve çocuğu yaralandı
Anadolu Ajansı / İlyas Gün - Haberler | Güncel

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde iftarda mangal yakmak isteyen kişinin elindeki kutuda bulunan benzinin parlaması sonucu eşi ve çocuğunda yanıklar oluştu.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde iftarda mangal yakmak isteyen kişinin elindeki kutuda bulunan benzinin parlaması sonucu eşi ve çocuğunda yanıklar oluştu.

Samsun-Ordu kara yolunda kayınpederi C.G'ye ait eve giden Ö.Ç, iftarda bahçede mangal yakmak istedi.

Ö.Ç'nin elindeki kutuda bulunan benzinin bir anda parlaması sonucu, yanındaki eşi Ş.Ç. ve 2,5 yaşındaki oğlu M.T.Ç'nin yüzü ve vücudunun farklı yerlerinde yanıklar oluştu.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen anne ile oğlu, yanık servisinde tedavi altına alındı.

Yangın ise çevredekiler tarafından söndürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün

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