Samsun'da maliyeti azaltıp üretimi artırmak için çiftçiye yem kırma makinesi dağıtılacak
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Samsun'da maliyeti azaltıp üretimi artırmak için çiftçiye yem kırma makinesi dağıtılacak

12.11.2020 14:25 | Son Güncelleme: 12.11.2020 14:28
Samsun'da maliyeti azaltıp üretimi artırmak için çiftçiye yem kırma makinesi dağıtılacak

Samsun'da Atakum Belediyesi, besicilik yapan çiftçilerin hayvansal yem girdilerini düşürmek amacıyla köylere yem kırma makinesi dağıtıyor.

Samsun'da Atakum Belediyesi, besicilik yapan çiftçilerin hayvansal yem girdilerini düşürmek amacıyla köylere yem kırma makinesi dağıtıyor.

Atakum Belediyesi, Kırsal Kalkınma Projesi kapsamında, besicilik yapan çiftçilerin yem maliyetlerini düşürmek amacıyla yem kırma makinesi aldı.

Belediye, yem kırma makinesi ile üreticilerin, ektikleri buğday, arpa, mısır, kepek ve yoncayı karıştırarak doğal yem üretmesini ve yem maliyetlerini düşürerek üretim kapasitesini yükseltmeyi hedefliyor.

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, gazetecilere, makineleri çiftçilere ücretsiz hizmet vereceğini söyledi.

Besiciyi fabrikasyon yemden kurtararak maliyet avantajı sağlamayı planladıklarını dile getiren Deveci, "Ülke olarak çok zor koşullardan geçiyoruz. Modern tarım ve hayvancılığın yanı sıra kendi kültürümüze ve geleneklerimize dönmeye, doğal ortamda besicilik yapmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda doğal ortamda hem kendimiz hem de hayvanlarımız için gıda üretiyoruz. Çünkü suni ortamda GDO'lu yiyecekler insan ömrünü kısaltıyor, kanser üretiyor. Kendi kültürümüze, toprağımıza, doğal kaynaklarımıza dönmemiz ve çevremizi tüketmememiz gerekiyor. Bunun için tarım önemli." ifadelerini kullandı.

Kısa süre içinde besicilere ücretsiz jersey ırkı sığır da dağıtılacağını anlatan Deveci, şöyle devam etti:

"Toplamda hamile 100 düve dağıtılacak. 6 ay sonra bu düveler buzağı yapacak, onların dişilerini alacağız, diğer kadınlara vereceğiz. Böylece ürete ürete her evde bir çift jersey büyükbaş hayvan olacak. Çiftçi hem hayvan yetiştirecek hem de tarlasında arpa, buğday, mısır, korunga, ne yetiştiriyorsa onları buraya getirecek. Onları burada öğütüp harmanlayacağız, hayvan yemi yapacağız ve çuvallayıp kendisine teslim edeceğiz. Bu hayvanlardan elde edilecek süt ile doğal peynir, tereyağ üreterek kurduğumuz kooperatif sayesinde pazara ulaştırıp çiftçilerimize gelir sağlayacağız."

Deveci, organik beslenen hayvanların sütünden yapılacak ürünleri, Kars kaşarı gibi, Samsun veya Atakum Burması adında markalaştırmak istediklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün

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