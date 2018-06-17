Samsun'da Maganda Kurşunu İsabet Eden Çocuk Yaralandı

Samsun'un Atakum ilçesinde nişan töreninde havaya açılan ateşte vücuduna mermi isabet eden çocuk yaralandı.

İddiaya göre, Kurugökçe Mahallesi'ndeki bir nişan törenine katılan Mustafa A. ile mahalle muhtarı Ahmet A. tabancayla havaya ateş açtı.

Vücuduna bu sırada kurşun isabet eden Selim F. (13) yaralandı. 112 Acil Servis ekibince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Atakum Jandarma Komutanlığı ekipleri, çocuğun Mustafa A'nın tabancasından çıkan mermiyle yaralandığını belirledi.

Ekipler, Mustafa A. ile şüpheliyi olay yerinden kaçırdığı iddia edilen Ahmet A'yı gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.