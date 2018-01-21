Samsun'da Lunaparkta Bıçaklı Kavga

Samsun'da lunaparkta çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı.

İddiaya göre, İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi'ndeki lunaparka gelen ve kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi ile lunapark çalışanı Metin Kiraz ve Atilla Yılmaz arasında para bozdurma meselesinden tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Metin Kiraz sırtından, Atilla Yılmaz ise karın bölgesinden bıçakla yaralandı.

Yaralılar, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.