Samsun'da lokantada yangını çıktı
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Samsun'da lokantada yangını çıktı

06.12.2020 12:08 | Son Güncelleme: 06.12.2020 12:13
Samsun'da lokantada yangını çıktı

Samsun' da bir lokantada yangın çıktı.

Samsun' da bir lokantada yangın çıktı.

Yangın, Canik ilçesi Yeni Mahalle Gülsan Sanayi Sitesinde bulanan bir lokantada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elektrik kontağından çıktığı tespit edilen yangında alevler işyerini sardı. Yangın yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Samsun'da lokantada yangını çıktı
Samsun'da lokantada yangını çıktı
Samsun'da lokantada yangını çıktı
Samsun'da lokantada yangını çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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