Samsun'da lokanta yangını korkuttu

29.02.2020 00:04 | Son Güncelleme: 29.02.2020 00:04

Samsun'da bir lokantada çıkan yangın paniğe neden oldu.



Yangın, Samsun'un Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lokantada çıkan yangında alevler biranda etrafı sardı. Yangın yerine polis, itfaiye ve ambulans sevk edildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA