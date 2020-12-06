Samsun'da lokanta yangını
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Samsun'da lokanta yangını

06.12.2020 13:47 | Son Güncelleme: 06.12.2020 13:51
Samsun'da lokanta yangını

SAMSUN'un Canik ilçesinde, sokak kısıtlaması nedeniyle kapalı olan lokantada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

SAMSUN'un Canik ilçesinde, sokak kısıtlaması nedeniyle kapalı olan lokantada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. 

Yeni Mahalle Gülsan Sanayi Sitesi'ndeki lokantada, saat 10.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kapalı olan lokantadaki yangına müdahale etti. Elektrik kontağından çıktığı tespit edilen yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Polis, lokantada hasara neden olan yangınla ilgili soruşturma başlattı.


Samsun'da lokanta yangını
Samsun'da lokanta yangını

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Miraç ŞENTÜRK

İlgili Haberler

Lokantada çıkan yangın hasara neden oldu
Lokantada çıkan yangın hasara neden oldu
Son dakika haber! Kadın itfaiyeciler yangından yangına koşuyor
Son dakika haber! Kadın itfaiyeciler yangından yangına koşuyor
Son dakika haberi | Samsun'da baraj gölüne atlayan kadın aranıyor (2)
Son dakika haberi | Samsun'da baraj gölüne atlayan kadın aranıyor (2)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Murat Kurum Donald Trump Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Onur Ünlü Ebru Şallı Acun Ilıcalı Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Erol Bulut Sinan Gümüş Samet Aybaba Nacer Chadli Mbaye Diagne
Tüm Haberler Bursa Deprem Akdeniz Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Samsun'da lokanta yangını - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.12.2020 13:52:46. #1.15#
title