Bunalıma Giren 16 Yaşındaki Liseli Genç Silahla İntihar Etti

Samsun'da 16 yaşındaki lise 3. sınıf öğrencisi silahla kendini vurarak intihar etti. Ailesi çocuklarından haber alamayınca iş yerinde çalışan elamanı eve gönderdi. Çalışan, içeri girdiğinde M.T.H.'yi yerde kanlar içinde yatarken buldu.

SİLAHI ÇENESİNE DAYAYIP ATEŞLEDİ

Samsun'un Bafra ilçesi Büyükcami Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Kızılırmak Lisesi 3. sınıf öğrencisi 16 yaşındaki M.T.H. girdiği bunalım sonucu evlerinde çenesine dayadığı tabancayı ateşleyerek intihar etti.

İŞ YERİ ÇALIŞANI GENCİ KANLAR İÇİNDE BULDU

Ailesi çocuklarından haber alamayınca iş yerinde çalışan elamanı eve gönderdi. Eve gelen iş yeri çalışanı kapıyı açıp içeri girdiğinde M.T.H.'yi yerde kanlar içinde yatarken buldu ve aileye haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri M.T.H.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

SÜREKLİ BİLGİSAYARINDA OYUN OYUYORDU

Gencin kendi halinde bir çocuk olduğu evde kaldığı süre içerisinde bilgisayarda sürekli oyun oynadığı öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.