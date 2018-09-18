Samsun'da Lise Öğrencisi Bıçaklandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde bir lise öğrencisi bıçakla yaralandı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde bir lise öğrencisi bıçakla yaralandı.
İddiaya göre, okul dışından gelen O.K, Yeşilkent Anadolu Lisesi bahçesinde lise öğrencisi M.F.S. (17) ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine O.K, M.F.S'yi bacağından bıçakladı.
M.F.S, okul idarecilerinin haber vermesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
O.K. ile 2 arkadaşı, İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Bürosu ekiplerince gözaltına alındı.
Zanlılar, Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.