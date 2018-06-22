Samsun'da Limandan 15 Ton Buğdayın Çalındığı İddiası
Samsun'da, limandan tırla 15 ton buğday çalınmasına ilişkin yakalanan tır sürücüsü, adli kontrol şartıyla salıverildi.
Samsun'da, limandan tırla 15 ton buğday çalınmasına ilişkin yakalanan tır sürücüsü, adli kontrol şartıyla salıverildi.
Kentteki limanın deposundan 15 ton buğdayın çalınıp tıra yüklenerek Tekkeköy ilçesi Örnek Sanayi Sitesi'ndeki mobilya imalathanesi önüne bırakılması olayıyla ilgisi olduğu gerekçesiyle aranan tır sürücüsü Tayfun D, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekiplerince yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olaya ilişkin daha önce de gözaltına alınan 5 kişi serbest bırakılmıştı.