Samsun'da LGS sınavına girecek öğrenciler için ulaşım araçları ücretsiz olacak
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Samsun'da LGS sınavına girecek öğrenciler için ulaşım araçları ücretsiz olacak

Samsun Büyükşehir Belediyesince, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girecek öğrencilere, velilerine ve sınav görevlilerine ücretsiz ulaşım imkanı sağlanacağı bildirildi.

Samsun'da LGS sınavına girecek öğrenciler için ulaşım araçları ücretsiz olacak
19.06.2020 15:39 | Son Güncelleme: 19.06.2020 15:42

Samsun Büyükşehir Belediyesince, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girecek öğrencilere, velilerine ve sınav görevlilerine ücretsiz ulaşım imkanı sağlanacağı bildirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, yaptığı yazılı açıklamada, belediyeye bağlı SAMULAŞ Hafif Raylı Sistem Genel Müdürlüğünün tüm toplu taşıma araçlarının, öğrencilerin sınav yerlerine ulaşımlarında herhangi bir sıkıntı yaşamaması için tam kapasite çalışacağını belirtti.

Öğrenciler için ek seferler de konulacağına işaret eden Demir, şunları kaydetti:

"Gençlerimiz ülkenin geleceğidir. Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimize LGS sınavında başarılar diliyorum. Gençlerimiz bizim için değerli ve onları seviyoruz. Hayatlarını kolaylaştırmak, daha iyi sosyal ve ekonomik şartlar sunmak bizlerin görevi. Yarın yapılacak sınav öncesi ve sonrasında ulaşımlarını ücretsiz sağlayacağız. Tüm öğrencilerimiz, velilerimiz ve sınav görevlilerimiz, sınav yerlerine gidiş ve dönüşlerinde SAMULAŞ'a ait tramvaylar ile diğer toplu taşıma araçlarından ücretsiz olarak faydalanacaktır."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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