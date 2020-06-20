Samsun'da LGS sınavı başladı
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Samsun'da LGS sınavı başladı

Kavak'ta 8. sınıf öğrencileriyö yönelik LGS sınavı gerçekleştirildi.

Samsun'da LGS sınavı başladı
20.06.2020 12:57 | Son Güncelleme: 20.06.2020 13:34

Kavak'ta 8. sınıf öğrencileriyö yönelik LGS sınavı gerçekleştirildi.

Kavak ilçesinde 7 okulda sınava girecek 346 öğrenci için yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında tedbirler alındı.

Sosyal mesafe kuralları gözetilerek okul bahçesine alınan öğrencilere, dezenfekte işleminin ardından maske, kalem, kalem açacağı, silgi ve su verildi.

Öğrenciler saat 09.30'da başlayacak birinci oturum için polis ekipleri nezaretinde sosyal mesafe kurallarına uyularak 20 dakika öncesinden sınav salonuna alınmaya başlandı.

Ayrıca okul idarecileri tarafından sınava girecek öğrencilere koronavirüs salgınına karşı yapılacak mücadele konusunda uyarıda bulunuldu.

Havza

Havza'da da koronavirüs ile mücadele kapsamında ertelenen ve bugün gerçekleşen sınavın ilk oturumu, 13 okul binası ve 54 sınav salonunda yapıldı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafeyi sağlayabilmek için okullarda güvenli alanlar oluşturuldu, sınav binaları detaylı olarak temizlendi ve sınıflar dezenfekte edilerek hijyen sağlandı.

Sınav salonlarına ögˆrenci ve görevliler için tıbbi maske konulurken, bina ve salonların giris¸lerine el antiseptigˆi yerleştirildi. Öğrencilerin sınav giriş belgeleri de oturacakları sıralara konuldu.

Ayrıca 699 öğrencinin girmesi beklenen sınavda öğrenciler okul binalarına sosyal mesafe kuralına uygun şekilde tek tek alındı.

Okul girişinde öğrencilerin ellerine el antiseptigˆi sıkılarak maske dağıtımı gerçekleştirildi. Öğrencilere maskeler eldiven giyen görevliler tarafından cımbız ile verildi. Öğrenciler, sınav salonlarına tıbbi maskeyle girdi.

Okul bahçesine velilerin girmesine izin verilmezken, bazı veliler okul dışında çocuklarını bekledi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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