Samsun'da Lgs Heyecanı

TÜRKİYE'de yaklaşık 1 milyon 8'nci sınıf öğrencisinin nitelikli bir liseye yerleşebilmek için girdiği Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) Samsun'da giren öğrenciler, sınavda sorulara doğru cevap verebilmek için ter dökerken, aileleri de okul bahçelerinde dua ederek bekliyor.

Türkiye'de TEOG'un kaldırılmasıyla ilk kez uygulanan LGS'nin ilk oturumu saat 9.30'da başlayıp, 10.45'te sona erecek olan LGS'de ikinci oturum ise 11.30'da başlayıp, 12.30'da tamamlanacak.

Çoktan seçmeli 90 soru sorulacak sınavın birinci bölümünde 50 soru sözel olacak ve 75 dakika süre verilecek. İkinci bölümde ise 40 sayısal sorusu sorulacak ve 60 dakika süre verilecek. Sözel bölümde, 8'inci sınıf Türkçe, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. İnkılap tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil, sayısal bölümde ise matematik ve fen bilimlerinden soru sorulacak. Sınavın sonuçları 22 Haziran'da açıklanacak.

- Samsun