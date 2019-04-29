Samsun'da 'leylek Köyü'nün Sakinleri Geldi

Samsun'da UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde, 20 dönümlük ağaçlık bölgede, 50 leylek yuvası bulunuyor. 'Leylek köyü' olarak adlandırılan ve bu yılda göç eden leyleklerin geldiği bölge ilgi odağı oluyor.

Samsun'un 19 Mayıs, Bafra ve Alaçam ilçeleri sınırlarında bulunan 56 bin hektar alana sahip Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde, yaklaşık 20 dönümlük ormanlık bölgede bulunan 50 leylek yuvası dikkat çekiyor. Bafra İlçesi Doğan Mahallesi'ndeki Leylek Köyü'nde bulunan yuvalara nisan ayında gelip üreyen leylekler, 15 Ağustos'ta göç ediyor. Bu alan özellikle bölgeye gelen turistler tarafından ilgi gösterilirken, kuş gözlemcilerinin de dikkatini çekiyor. Bölgede leyleklerin rahatlıkla gözlemlenmesi için bir gözlem kulesi de bulunuyor. Konulan tabelalarla leylekler hakkında bilgi verilirken, vatandaşların leylekleri doğal yaşamlarında rahatsız etmemeleri gerektiği belirtiliyor.

Karadeniz Turistik İşletmecileri Derneği (KATİD) Başkanı Murat Toktaş, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin son yıllarda popülerliğinin hızla artan bir bölge olduğunu söyledi. Toktaş, Bu bölgede çok fazla kuş çeşitliliği var. Son dönemlerde daha azla bilinmeye başlayan bir özelliği daha var oda leylekler. Leylekler nisan ayı gibi gelip burada var olan yuvalarını tamir edip üreyip sonra sonbaharda geri dönüyorlar. Diğer leylek göç yollarından en fazla ayırt edilen nokta ise burada bir mahalle, köy şeklinde hepsinin bir arada bulundukları bir ormanın olması. Gittiğiniz zaman orada görebilirsiniz iki, üç tane leylek yuvası bir ağaçta yan yanalar. Çok küçük bir alanda birçok leylek yuvası var. En büyük farklılık da bu. Yoksa ülkemizde ve dünyada leylekler göç yolları üzerinde konaklıyorlar ve yuvaları bulunuyor. Kızılırmak Deltası'nda alanın genelinde yuvalar var. Ancak 'Leylek Köyü' olarak belirtilen bu noktada yuvalar yan yana ve sıkça yoğunlaşmış duruda. Tabi bu çok farklı ve ilginç bir durumö dedi.

Toktaş, Karadeniz Bölgesi deyince turizm anlamında ilk akla yaylalar geldiğini söyleyerek 'Bu noktada yurt içi ve yurt dışı pazarda da yaylalarla ilgili tanıtımlar yapılıyor. Ancak artık biraz daha alternatif turizm dallarına yönelik bu konu ile ilgili de biraz daha çalışma yapmamız gerekiyor. Özellikle Uzak Doğu'dan gelen turistler kuş gözlemciliği ve doğa fotoğrafçılığı gibi bu tarz şeylere çok meraklı oluyor. Bununla ilgilenen ve ülkemize gelen turistler deniz, kum, güneş üçlemesi için ülkemize gelen turistlerden daha fazla döviz bırakıyor. Bizim bu gibi konuları biraz daha ön plana çıkarmamız lazım. Özel çalışmalar yaptığımız takdirde burayı daha fazla canlandıracağımıza, bölgemize ve ülkemize daha fazla katma değer sağlayacağını düşünüyorumö diye konuştu.

356 KUŞ TÜRÜ YAŞIYOR

Samsun'da 356 kuş türünün yaşadığı, 56 bin hektarlık Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin korunması için bölge geçen Temmuz ayında araç girişine kapatıldı. 5 bin 174 hektarlık kısmı Yaban Hayatı Geliştirme Alanı olan ve Uluslararası Ramsar Sözleşmesi kapsamında koruma altında bulunan deltada irili ufaklı 20 göl ile büyük bataklık ve sazlık alanlar yer alıyor. Avrupa Kuş Alanları Envanteri'ndeki en önemli 4 kriterden 3'üne sahip olan kuş cennetinde, dünyada nesli tehlike altında olan 24 kuş türünün 15'i görülüp, kayıt altına alındı. Kızılırmak Deltası, göç sırasında Karadeniz'i doğrudan aşan kuş türleri için yaşamsal önem taşıyor.

Kaynak: DHA