Samsun'da Lastiği Patlayan Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı

Samsun'da lastiği patlayan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Derbent mevkisi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'ya giden Naci Düzgün (59) idaresindeki 06 GSR 22 plakalı otomobil, virajı dönerken ön sol lastiğinin patlaması sonucu takla attı. Refüjdeki ağaca çarparak yola savrulan otomobildeki sürücü Naci Düzgün ile eşi Sevim Düzgün (57) yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Çiftin emniyet kemerleri takılı olduğu için kazayı hafif yaralı olarak atlattıkları öğrenildi.

Ankara'nın Etimesgut İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde memur olan Naci Düzgün (59) ve eşinin memleketleri Giresun'u ziyaret sonrası Ankara'ya döndükleri öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN