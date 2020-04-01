Samsun'da, kuyumculardan 'fırsatçı' tepkisi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Samsun'da, kuyumculardan 'fırsatçı' tepkisi - Haberler
Kapalıçarşı, İstanbul, Türkiye, Samsun, Güncel

Samsun'da, kuyumculardan 'fırsatçı' tepkisi

Samsun'da, kuyumculardan 'fırsatçı' tepkisiSAMSUN Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman, altın piyasasının kalbinin attığı İstanbul Kapalıçarşı esnafının kepenk indirmesini fırsat bilenlerin olduğunu belirterek, "İstanbul'daki bazı fırsatçılar, Anadolu'ya gönderdiği ürünleri pahalıya satmaya başladı.

01.04.2020 16:21 | Son Güncelleme: 01.04.2020 18:02
Samsun'da, kuyumculardan 'fırsatçı' tepkisi

Samsun'da, kuyumculardan 'fırsatçı' tepkisi

SAMSUN Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman, altın piyasasının kalbinin attığı İstanbul Kapalıçarşı esnafının kepenk indirmesini fırsat bilenlerin olduğunu belirterek, "İstanbul'daki bazı fırsatçılar, Anadolu'ya gönderdiği ürünleri pahalıya satmaya başladı. Biz 5 lira kazanırken, İstanbul'daki istismarcı 20 lira kazanıyor" dedi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında geçen hafta kepenk indiren Samsunlu kuyumcular, bu hafta yeniden dükkanlarını açtı. Esnafın kapalı olduğu dönemde bazı istismarcıların bunu fırsat bildiğini söyleyen Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman, bu noktada şikayetler aldıklarını ifade etti. Kapalıçarşı'daki esnafın kepenk indirmesinden dolayı sektörün sıkıntı yaşadığını belirten Özman, fırsatı ganimete çevirmek isteyen istismarcıların olduğunu ifade etti.

'SEKTÖRÜN TAMAMINA MAL EDEMEYİZ'

Bir ürünün karaborsaya düşmesi için o ürünün piyasada bulunmaması gerektiğini belirten Başkan Özman, şu an Samsun'daki kuyumcuların elinde altının olduğunu ifade etti. Samsun'da karaborsayla alakalı bir durumun olmadığını söyleyen Özman, "Devlet veya yerel yöneticilerin, 'kuyumcu dükkanlarınızı kapatın' şeklinde bir uyarısı olmamasına rağmen hem kendi hem de çalışanlarımızın sağılığını korumak için geçen hafta dükkanlarımızı kapattık. Samsun'da 100'e yakın kuyumcu esnafı var, bu 100 esnafın 95'i dükkanlarını kapattı. Ancak dükkanını kapatmayan esnafla ilgili bize bazı şikayetler geldi. Bu durum, karaborsacılık değil fırsatı ganimete çevirmek isteyen istismarcılardır. Özellikle geçen hafta alışveriş yapan vatandaşlarımızın, 'aldığımız altını pahalıya aldık ama satarken ucuza sattık' şeklinde şikayetleri oldu. Bu durumu eskiden de yaşıyorduk. Her meslekte olduğu gibi tüketiciyi istismar etmeye çalışan esnaf ne yazık ki var. Ancak bu durumu sektörün tamamına asla mal edemeyiz. İstismar edilen vatandaşlarımızda aldıkları ürünün fişi, faturası veya gider pusulası varsa mutlaka odamıza gelsinler ve gerekeni mutlaka yaparız" ifadelerini kullandı.

'ÜRÜNLERİ PAHALIYA SATIYORLAR'

Altın tedarikinde sıkıntılar yaşandığını anlatan Başkan Özman, "Ben toptan alıcıyım ancak İstanbul için ben de bir tüketiciyim. Kapalıçarşı şu an kapalı, peki kuyumculuğun kalbi şu an nerede atıyor? Birçok yer kapalı olunca ürün tedarikinde sıkıntılar yaşandı. İstanbul'daki bazı istismarcılar, herkesin kapalı olmasını fırsat bilip Anadolu'ya gönderdiği ürünleri pahalıya satmaya başladı. İstanbul'daki alış fiyatına göre bizde burada kar koyuyoruz. Bizim çeyrek altındaki karımız 5 liradır. Biz 5 lira kazanırken, İstanbul'daki istismarcı 20 lira kazanıyor" dedi.

'ALTIN FİYATLARINDA DALGALI BİR SEYİR VAR'

'Düğün salonları kapatıldığı için düğünler iptal edildi ve altınlar iade ediliyor' söylentilerinin doğru olmadığını ifade eden Başkan Özman, zaten düğün sezonunun henüz başlamadığını belirtti. Özman, "Karşılıklı bir ticaretin neticesinde alışveriş yapılıyor. Nişanlı çift evlenmekten vazgeçmedikten sonra ucuza alınan altın neden iade edilsin. Bu süreçte düğünler sadece ileri bir tarihe ertelendi. Virüsten dolayı dünyadaki altın fiyatlarında dalgalı bir seyir var. Türkiye'deki altın fiyatları ise döviz kuruna bağlı olarak artıyor. Dolayısıyla Türkiye'deki altın fiyatlarının yükselmesine neden olan şey uluslararası piyasadaki durum değil Türkiye'deki döviz kurlarının yüksel olmasıdır" ifadelerini kullandı.

Samsun'da, kuyumculardan 'fırsatçı' tepkisi

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

Samsun'da, kuyumculardan 'fırsatçı' tepkisi
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Araç sahiplerine müjde! LPG'ye tarihi indirim geldi Haberler
Araç sahiplerine müjde! LPG'ye tarihi indirim geldi
AK Parti Sözcüsü Çelik, yardım kolisi eleştirilerine tepki gösterdi Haberler
AK Parti Sözcüsü Çelik, yardım kolisi eleştirilerine tepki gösterdi
Türkiye'de koronavirüs testi yapmak için yetkilendirilmiş laboratuvarların listesi Haberler
Türkiye'de koronavirüs testi yapmak için yetkilendirilmiş laboratuvarların listesi
İmamoğlu, Soylu'nun 'Başka bir devlet oluşturmak istiyorsunuz' sözlerine yanıt verdi Haberler
İmamoğlu, Soylu'nun "Başka bir devlet oluşturmak istiyorsunuz" sözlerine yanıt verdi
Bilim Kurulu üyesi, önümüzdeki 4-5 günü işaret edip sevindiren haberi verdi Haberler
Bilim Kurulu üyesi, önümüzdeki 4-5 günü işaret edip sevindiren haberi verdi
Ücretli öğretmenlerin durumu ne olacak? Albayrak konuya açıklık getirdi Haberler
Ücretli öğretmenlerin durumu ne olacak? Albayrak konuya açıklık getirdi
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 90'a yükseldi
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 90'a yükseldi
Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 880 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 880 bini aştı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen denetimden kaçan sürücüler, ters yöne girdi
Koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen denetimden kaçan sürücüler, ters yöne girdi
Koronavirüse aldırış etmeyen vatandaşlar, sosyal yardım parası için PTT şubelerinde kuyruk oluşturdu
Koronavirüse aldırış etmeyen vatandaşlar, sosyal yardım parası için PTT şubelerinde kuyruk oluşturdu
Ev halkı, kaza yaparak bahçelerine düşen aracı uçak sandı
Ev halkı, kaza yaparak bahçelerine düşen aracı uçak sandı
ABD'li hemşire, ülkesindeki durumu gözyaşları içinde anlattı: Bu işin sonu daha iyiye gitmeyecek
ABD'li hemşire, ülkesindeki durumu gözyaşları içinde anlattı: Bu işin sonu daha iyiye gitmeyecek
Son Dakika: Dün indirim yapılan benzine bugün de zam geldi
Son Dakika: Dün indirim yapılan benzine bugün de zam geldi
ASFED Başkanı Yusuf Atik, koronavirüs tedbirleri kapsamında sektör çalışanlarına uyarılarda bulundu
ASFED Başkanı Yusuf Atik, koronavirüs tedbirleri kapsamında sektör çalışanlarına uyarılarda bulundu
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yapacak
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yapacak
Polis, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak evi kumarhaneye çeviren 6 kişiye para cezası kesti
Polis, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak evi kumarhaneye çeviren 6 kişiye para cezası kesti
Ukrayna'da koronavirüsü ilk bulaştıran kadın diz çökerek af diledi: Beni öldürün ama çocuklarıma dokunmayın
Ukrayna'da koronavirüsü ilk bulaştıran kadın diz çökerek af diledi: Beni öldürün ama çocuklarıma dokunmayın
Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'na Halkbank 56 milyon lira, Kuveyt Türk ise 20 milyon lira bağışladı
Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'na Halkbank 56 milyon lira, Kuveyt Türk ise 20 milyon lira bağışladı
Ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 110 yaşındaki Diyarbakırlı kadın, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bulundu
Ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 110 yaşındaki Diyarbakırlı kadın, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bulundu
Acılı adam, hamile eşinin hayatını kaybetmesine sebep olan koronavirüsü yendi
Acılı adam, hamile eşinin hayatını kaybetmesine sebep olan koronavirüsü yendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'nun yardım kampanyasına tepki: Devlet içinde devlet olmanın bir anlamı yoktur
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'nun yardım kampanyasına tepki: Devlet içinde devlet olmanın bir anlamı yoktur
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs salgınıyla ilgili kurallara uyulmazsa daha sıkı tedbirler alınabilir
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs salgınıyla ilgili kurallara uyulmazsa daha sıkı tedbirler...
Engelli kızı için sıfır araba alan emekli vatandaş, araçta sürekli arıza çıkmasıyla mağdur oldu
Engelli kızı için sıfır araba alan emekli vatandaş, araçta sürekli arıza çıkmasıyla mağdur oldu
'Erkekten hemşire mi olur' diyerek otobüsten yolcu indiren şoför kendini savundu: Daha önce görmediğim bir kart gösterdi
'Erkekten hemşire mi olur' diyerek otobüsten yolcu indiren şoför kendini savundu: Daha önce görmediğim bir kart...
Çin'in İstanbul Başkonsolosu güzel haberi verdi: Koronavirüs aşısı bir hafta önce denenmeye başladı
Çin'in İstanbul Başkonsolosu güzel haberi verdi: Koronavirüs aşısı bir hafta önce denenmeye başladı
Son Dakika: TİSK, Milli Dayanışma Kampanyası'na 20 milyon lira destek verecek
Son Dakika: TİSK, Milli Dayanışma Kampanyası'na 20 milyon lira destek verecek
Koronavirüs teftişine çıkıp vatandaşları azarlayan Uşak Valisi'ne tepki yağıyor
Koronavirüs teftişine çıkıp vatandaşları azarlayan Uşak Valisi'ne tepki yağıyor
Karantina altındaki köyde saman bitince jandarma saman taşıdı
Karantina altındaki köyde saman bitince jandarma saman taşıdı
Son dakika: İBB, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile durdurulan yardım kampanyası ve bloke edilen hesaplar için dava açtı
Son dakika: İBB, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile durdurulan yardım kampanyası ve bloke edilen hesaplar için...
1 ayda satacağı kolonyayı 2 günde sattı, ham madde bulamayınca raflar boş kaldı
1 ayda satacağı kolonyayı 2 günde sattı, ham madde bulamayınca raflar boş kaldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Süleyman Soylu Fahrettin Koca Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Levent Dörter Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Basketbolcu Lionel Messi Merih Demiral Emre Belözoğlu
Daha Fazla Milli Wuhan Polis Türk Lirası
Şu an buradasınız: Samsun'da, kuyumculardan 'fırsatçı' tepkisi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2020 18:30:12. #1.14#
title