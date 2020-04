Samsun'da, kuyumculardan 'fırsatçı' tepkisi SAMSUN Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman, altın piyasasının kalbinin attığı İstanbul Kapalıçarşı esnafının kepenk indirmesini fırsat bilenlerin olduğunu belirterek, "İstanbul'daki bazı fırsatçılar, Anadolu'ya gönderdiği ürünleri pahalıya satmaya başladı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında geçen hafta kepenk indiren Samsunlu kuyumcular, bu hafta yeniden dükkanlarını açtı. Esnafın kapalı olduğu dönemde bazı istismarcıların bunu fırsat bildiğini söyleyen Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman, bu noktada şikayetler aldıklarını ifade etti. Kapalıçarşı'daki esnafın kepenk indirmesinden dolayı sektörün sıkıntı yaşadığını belirten Özman, fırsatı ganimete çevirmek isteyen istismarcıların olduğunu ifade etti.

'SEKTÖRÜN TAMAMINA MAL EDEMEYİZ'Bir ürünün karaborsaya düşmesi için o ürünün piyasada bulunmaması gerektiğini belirten Başkan Özman, şu an Samsun'daki kuyumcuların elinde altının olduğunu ifade etti. Samsun'da karaborsayla alakalı bir durumun olmadığını söyleyen Özman, "Devlet veya yerel yöneticilerin, 'kuyumcu dükkanlarınızı kapatın' şeklinde bir uyarısı olmamasına rağmen hem kendi hem de çalışanlarımızın sağılığını korumak için geçen hafta dükkanlarımızı kapattık. Samsun'da 100'e yakın kuyumcu esnafı var, bu 100 esnafın 95'i dükkanlarını kapattı. Ancak dükkanını kapatmayan esnafla ilgili bize bazı şikayetler geldi. Bu durum, karaborsacılık değil fırsatı ganimete çevirmek isteyen istismarcılardır. Özellikle geçen hafta alışveriş yapan vatandaşlarımızın, 'aldığımız altını pahalıya aldık ama satarken ucuza sattık' şeklinde şikayetleri oldu. Bu durumu eskiden de yaşıyorduk. Her meslekte olduğu gibi tüketiciyi istismar etmeye çalışan esnaf ne yazık ki var. Ancak bu durumu sektörün tamamına asla mal edemeyiz. İstismar edilen vatandaşlarımızda aldıkları ürünün fişi, faturası veya gider pusulası varsa mutlaka odamıza gelsinler ve gerekeni mutlaka yaparız" ifadelerini kullandı.'ÜRÜNLERİ PAHALIYA SATIYORLAR'Altın tedarikinde sıkıntılar yaşandığını anlatan Başkan Özman, "Ben toptan alıcıyım ancak İstanbul için ben de bir tüketiciyim. Kapalıçarşı şu an kapalı, peki kuyumculuğun kalbi şu an nerede atıyor? Birçok yer kapalı olunca ürün tedarikinde sıkıntılar yaşandı. İstanbul'daki bazı istismarcılar, herkesin kapalı olmasını fırsat bilip Anadolu'ya gönderdiği ürünleri pahalıya satmaya başladı. İstanbul'daki alış fiyatına göre bizde burada kar koyuyoruz. Bizim çeyrek altındaki karımız 5 liradır. Biz 5 lira kazanırken, İstanbul'daki istismarcı 20 lira kazanıyor" dedi.'ALTIN FİYATLARINDA DALGALI BİR SEYİR VAR'

'Düğün salonları kapatıldığı için düğünler iptal edildi ve altınlar iade ediliyor' söylentilerinin doğru olmadığını ifade eden Başkan Özman, zaten düğün sezonunun henüz başlamadığını belirtti. Özman, "Karşılıklı bir ticaretin neticesinde alışveriş yapılıyor. Nişanlı çift evlenmekten vazgeçmedikten sonra ucuza alınan altın neden iade edilsin. Bu süreçte düğünler sadece ileri bir tarihe ertelendi. Virüsten dolayı dünyadaki altın fiyatlarında dalgalı bir seyir var. Türkiye'deki altın fiyatları ise döviz kuruna bağlı olarak artıyor. Dolayısıyla Türkiye'deki altın fiyatlarının yükselmesine neden olan şey uluslararası piyasadaki durum değil Türkiye'deki döviz kurlarının yüksel olmasıdır" ifadelerini kullandı.

