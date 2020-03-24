Samsun'da kuyumcular kepenk kapattı! Samsun'da kuyumcular korona virüsü salgını nedeniyle ve "evde kal" çağrılarına destek olmak amacıyla kepenk kapattı.

Samsun'da kuyumcular korona virüsü salgını nedeniyle ve "evde kal" çağrılarına destek olmak amacıyla kepenk kapattı.

Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman korona virüsü salgını nedeniyle evde kal çağrılarına destek olmak amacıyla bir hafta süreyle iş yerlerinin kapalı olacağını açıkladı. Samsun'daki kuyumcular dükkanlarına "Kovid-19 virüs salgını sebebiyle iş yerlerimiz 30 Mart Pazartesi gününe kadar kapalıdır" yazılarını astı ve dükkanlar açılmadı.

Önlemler kapsamında daha öncede çalışma saatlerinde düzenlemeye gittiklerini hatırlatan Salih Özman, "Korona virüsü salgınından korunmak ve bakanlığın aldığı tedbirlere destek olmak amacıyla geçen hafta çalışma saatlerini kısaltmış ve 09.30 – 17.00 arasına almıştık. Ama hafta sonu vaka sayılarının ve ölümlerin artması ile bunun bir pik noktası beklendiği için yönetim kurulumuzu topladık ve iş yerlerimizi kapatma kararı aldık. Bir hafta süreyle iş yerlerimiz kapalı olacak. 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların evden dışarı çıkmalarının kısıtlandığı, kamu kuruluşlarında yapılan evde kal çağrıları yaptığı bir dönemde bunlara duyarsız kalamazdık. Sağlığımız para kazanmaktan önemlidir düşüncesi ile bu kararı aldık" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA