Samsun'da kuvvetli rüzgar etkisini artırıyor!
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Samsun'da kuvvetli rüzgar etkisini artırıyor!

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Samsun'da gece saatlerinde başlayan rüzgarın hızı saatte 50 kilometreye kadar yükseldi.

Samsun'da gece saatlerinde başlayan rüzgarın hızı saatte 50 kilometreye kadar yükseldi.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre rüzgarın gece saatlerine kadar etkili olması bekleniyor. Şu ana kadar en yüksek ölçülen hızlar ise Bafra Burnu Feneri'nde 47 kilometre saat, İlkadım Limanı mendireğinde 35 kilometre saat olarak kaydedildi. Rüzgarın hızının yer yer 50 kilometre saatin üzerine çıkabileceği belirtildi. Rüzgar nedeniyle denizde de dalgalar oluşurken, gemiler limanda bekliyor.

Kıyıya vuran dalgalar bazı noktalarda yaya güzergahını yürüyüşe kapattı. Şehir içinde de su fıskiyelerinden rüzgarın etkisiyle yola saçılan sular birikintilere neden oldu. Ağaçların dallarının da rüzgarın etkisiyle savrulduğu gözlendi.

Meteorolojik hadiselerin şiddetlerine ait sınıflandırmaya göre 39-61 km/sa arası rüzgar 'kuvvetli rüzgar' olarak sınıflandırılıyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Samsun'da kuvvetli rüzgar etkisini artırıyor!
Samsun'da kuvvetli rüzgar etkisini artırıyor!
Samsun'da kuvvetli rüzgar etkisini artırıyor!
Samsun'da kuvvetli rüzgar etkisini artırıyor!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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