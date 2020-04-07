Samsun'da kuvvetli rüzgar etkili oluyor
Samsun'un Atakum ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle dalga yüksekliği 3 metreyi geçti.
07.04.2020 13:42 | Son Güncelleme: 07.04.2020 14:00
Samsun'un Atakum ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle dalga yüksekliği 3 metreyi geçti.
İlçede, saatteki hızı 50 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle dalgalar, kayalıkları aşarak kıyıya ulaştı.
Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, şiddetli rüzgarın yarına kadar etkisini sürdüreceğini belirterek vatandaşları, dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Kaynak: AA