Samsun'da "Kütüphane Konuşmaları"

11.10.2019 14:36

Samsun Valiliği ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce organize edilen "Kütüphane Konuşmaları" Terme ve Çarşamba ilçe halk kütüphanelerinde gerçekleştirildi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yavuz Bayram, Terme ve Çarşamba kütüphanelerinde "İrfansız İlime ve İlimsiz İrfana Dair" konulu söyleşi yaptı.

Prof. Dr. Bayram, bilmenin ilim, bilmediğini bilmenin ise irfan olduğunu ifade ederek kibirli insanın ilim sahibi olabileceğini ama irfan sahibi olamayacağını belirtti.

Bayram, şunları kaydetti:

"İlim sahibi olmak gereklidir ama yeterli değildir, ilim sahibi olan caniler vardır cinayet işleyenler vardır. İlim sahibi hırsız da olabilir. Yolsuzluğu düşünün, yolsuzluğu köylü Mehmet ağa yapamaz, beceremez. İlim sahipleri soyguncu da hırsız da olabilir ki siyasi tarihimizde bunun örnekleri de vardır. 'İlim sahibi hain yok mu?' derseniz doluca var. Hem de ilimden kastımız sadece maddi ilimler değil İslami ilimler de bunun içerisinde. Neticede 15 Temmuz'un baş haini kendine sorsanız ilim görmüş birisi. Demek ki ilim sahibi olmak gereklidir ama yeterli değildir. Gerçekte bir irfan sahibi yoktur hain olan. Gerçek anlamda irfan sahibi asla ihanet etmez."

Konuşmanın ardından İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal Bayram'a teşekkür hediyesini takdim etti.

Etkinliğe Çarşamba İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özdemir ile öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

Kütüphane konuşmaları 15 Ekim Salı günü saat 16.00'da Ondokuzmayıs İlçe Halk Kütüphanesi'nde ve saat 19.00'da İlkadım İlçe Halk Kütüphanesi'nde tarihçi-yazar Mustafa Genç'in "Tarih Bizi Çağırıyor" konuşması ile devam edecek.

Etkinlikler 30 Ekim Çarşamba günü Ladik ve Kavak'ta düzenlenecek programla sona erecek.

Kaynak: AA