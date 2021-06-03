Samsun'da kuş hırsızlığı şüphelisi yakalandı
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Samsun'da kuş hırsızlığı şüphelisi yakalandı

Samsun'da kuş hırsızlığı şüphelisi yakalandı
Anadolu Ajansı / Recep Bilek - Haberler | Güncel

Samsun'da 3 adresten kuş çaldığı öne sürülen şüpheli, gözaltına alındı.

Samsun'da 3 adresten kuş çaldığı öne sürülen şüpheli, gözaltına alındı.

İlkadım Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Bürosu ekipleri, Zeytinlik Mahallesi'nde farklı tarihlerde 3 adresten 42 muhabbet kuşu, 9 papağan ve 30 güvercin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, çevrede yaptıkları istihbari çalışma sonucu şüphelinin "karga" lakaplı B.Ç. olduğunu (39) belirledi.

Operasyon düzenleyen ekipler, belirledikleri adreste yaptıkları aramada 9 papağan, 5 muhabbet kuşu ve 30 güvercini buldu.

Gözaltına alınan zanlı, İlkadım Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Ele geçirilen kuşlar ise sahiplerine teslim edildi.

Müştekilerden Tarık Beyhan, gazetecilere, kuşları bulunduğu için mutlu olduğunu belirterek emniyet görevlilerine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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