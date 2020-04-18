Samsun'da kurumların yemek artıkları sokak hayvanlarına mama oldu
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Samsun, Güncel

Samsun'da kurumların yemek artıkları sokak hayvanlarına mama oldu

Samsun Büyükşehir Belediyesince, yeni tip koranavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan kentte yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına mama dağıtıldı.

18.04.2020 12:52 | Son Güncelleme: 18.04.2020 13:46
Samsun'da kurumların yemek artıkları sokak hayvanlarına mama oldu

Samsun Büyükşehir Belediyesince, yeni tip koranavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan kentte yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına mama dağıtıldı.

Samsun'da vatandaşların evlere çekilmesi nedeniyle yiyecek bulmakta sıkıntı yaşayan sokak hayvanlarını, Büyükşehir Belediyesi unutmadı.

Hastane, fabrika ve askeri kurumların artık yemeklerini toplayan ekipler, bunları Kedi ve Köpek Mama Üretim Tesisi'nde proteinli mama haline getiriyor.

Mamalar, 17 ilçede sokak hayvanlarının yoğunlukta yaşadığı bölgelere bırakılıyor.

Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürü Paria Tabatabaei, basın mensuplarına, koronavirüsün sadece insanları değil sokak hayvanlarının hayatını da olumsuz etkilediğini söyledi.

Tabatabaei, şunları kaydetti:

"Sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla gündelik yaşamın olağan koşullarının değişmesi, bunun sonucunda da tüketim kapasitesinin düşmesiyle atık yiyeceklerle beslenen sokak hayvanları için yiyecek zorluğu oluşmuş durumda. Sokak hayvanlarının yaşam alanlarına, gerek kuru yem gerekse kendi yaptığımız mamalar ve su bırakarak ihtiyaçlarını gidermeleri için hassasiyet gösteriyoruz."

Kaynak: AA

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