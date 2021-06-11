Samsun'da kurbanlık fiyatları belli oldu
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Samsun'da kurbanlık fiyatları belli oldu

Samsun'da kurbanlık fiyatları belli oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Samsun'da kurbanlık hayvanların canlı kilo fiyatı belli oldu.

Samsun'da kurbanlık hayvanların canlı kilo fiyatı belli oldu.

Kurban Bayramı, 20 Temmuz Salı günü İslam alemi tarafından karşılanacak. Birçok Müslüman bu dini günde bayram namazının ardından kurbanlarını kesmeye başlayacak. Samsun Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Erdal Doğan, bayrama kısa bir süre kala Samsun'da kurbanlık hayvanların canlı kilo fiyatının belli olduğunu açıkladı.

"Dana 30, düve 29, inek kilo 26 TL, koyun ve keçi canlı kilo ise 35 TL"

Belli olan kurbanlık fiyatları hakkında bilgi veren Erdal Doğan, "Bu sene kurbanlık erkek dana canlı kilo fiyatı 30 TL. Dişi düve canlı kilo fiyatı 29 TL. Damızlık vasfını yitirmiş inek canlı kilo 26 TL. Koyun ve keçinin de canlı kilo fiyatı 35 TL. Geçen sene fiyatlar bunun biraz daha altındaydı. Kurbanlık hayvan varlığı bakımından 20 bin civarında büyükbaş, 15 bin civarında da küçükbaş kurbanlık var. Vatandaşlar şimdiden kurbanlıklarını alabilir" dedi.

"Hayvanın yaşını belli eden en önemli etken dişlerdir"

Her hayvanın kurbanlık vasfı taşımadığına da değinen Doğan, şunları söyledi:

"Vatandaşlar kurban vasfını taşıyan hayvanları bu işi bilen mahir insanlarla birlikte alsınlar. Kurban olamayacak, yaşını tamamlamamış hayvanları almasınlar. Şu anda hayvan ırklarından dolayı bazı genç hayvanlar çok cüsseli ve büyük görünüyor. O cüsseye aldanmasınlar. Kurbanlık alırken öncelikle hayvanın ağzına bakmaları gerekir. Ön dişlerinde süt düşünün düşüp de 2 tane kapak dediğimiz dişlerinin açılmasına riayet etsinler. Çünkü yaşı öğrenmenin en garanti yöntemi kapak atıp atmadığıdır. Bazı hayvanlarda kulak küpesinde yaşı tamamlamış gibi görülebilir ama en garanti yöntem, dişlere bakmaktır." - SAMSUN

Samsun'da kurbanlık fiyatları belli oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika: 2021 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelleri belirlendi: Yurt içinde 1.125, yurt dışında 925 lira
Son dakika: 2021 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelleri belirlendi: Yurt içinde 1.125, yurt dışında 925 lira
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