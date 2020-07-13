Samsun'da kurban satış ve kesim yerleri dijital ortama taşındı Samsun'un Atakum Belediyesi Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların kurbanlık satış ve kesim yerine rahat ulaşımını sağlamak için dijital harita hazırladı.

Samsun'un Atakum Belediyesi Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların kurbanlık satış ve kesim yerine rahat ulaşımını sağlamak için dijital harita hazırladı.

Samsun'da telefon, tablet ve bilgisayarlardan kurban satış ve kesim yerlerine vatandaşların kolayca erişebilmelerini sağlamak için hazırlanan dijital haritanın aplikasyonu interneten üzerinden yayınlandı.

Vatandaşlar, https://bit.ly/atakumkurbankesimyerleri bağlantısı üzerinden kurban satış ve kesim yerlerine ulaşabilecek.

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, basın mensuplarına, kurbanlık satış ve kesme sürecin vatandaşların hayatını kolaylaştıracak dijital harita oluşturduklarını aktardı.

Dijital haritaya tüm akıllı telefonlardan herkesin kolayca erişebildiğini belirten Deveci, "Haritaya erişen vatandaşlar, yakınlarında bulunan kurban satış ve kesim yerlerine erişebilmek için rota alabiliyor. Harita üzerinden oluşturulan rota, yurttaşları tüm satış ve kesim yerlerine kolayca ulaştırıyor." dedi.

Kaynak: AA