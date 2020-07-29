Samsun'da Kurban Bayramı tedbirleri
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Samsun'da Kurban Bayramı tedbirleri

Samsun Valiliği tarafından, vatandaşların Kurban Bayramı'nı huzur ve güven içerisinde geçirebilmeleri için ilave tedbirler alındı.

Samsun'da Kurban Bayramı tedbirleri
29.07.2020 15:17 | Son Güncelleme: 29.07.2020 16:44

Samsun Valiliği tarafından, vatandaşların Kurban Bayramı'nı huzur ve güven içerisinde geçirebilmeleri için ilave tedbirler alındı.

Samsun Valiliği, Kurban Bayramı tedbirleri hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, "İlimizde genel güvenlik ve asayişin sağlanması, halkımızın can ve mal güvenliğinin temini ile vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı huzur ve güven içerisinde geçirebilmeleri için ilimiz merkez ve ilçelerindeki mevcut emniyet ve trafik tedbirlerine ilave olarak aşağıdaki uygulama ve tedbirler alınacaktır. Bu kapsamda; Samsun Valiliği İl Emniyet Müdürlüğümüzce; 29 Temmuz Çarşamba gününden itibaren il merkezi polis sorumluluk bölgesinde bulunan 2 adet kurban satış yerinde motorize ekipler görevlendirilmiştir. Ayrıca Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce sahte para olaylarına karşı, Asayiş Şube Müdürlüğünce hırsızlık ve yankesicilik olaylarına karşı ekipler görevlendirilmiştir. Havaalanı, gar ve terminal gibi yerlerde, kalabalık olan alış veriş merkezlerinin bulunduğu sokaklar, ana arterler, caddelerde ile mezarlıklarda; bayram öncesi 19 noktada, bayram süresince 15 noktada yaya devriye görevi yapmak üzere personel görevlendirilerek emniyet tedbirleri artırılmıştır. Ankara yolu, Sinop yolu ve Ordu yolu üzerinde şehir merkezine girişlerde araçlar ve şahıslar üzerinde kontrol ve denetimler yapmak üzere 24 saat esasına göre personel görevlendirilmiştir. Şehir içinde ve şehirlerarası devlet karayollarında yaya ve araç trafiğine karşı;

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, gündüz 17 ekip, 5 radar, 1 drone; gece 16 ekip, 4 radar, görevlisiyle bayram süresince tedbir alacaktır. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, gündüz 18 ekip, 9 şahin ve 1 radar, 1 drone, 8 noktada yaya ekip; gece 12 ekip ve 1 radar, 2 şahin ile mezarlıklara, şehirlerarası otobüs terminaline, bayramlaşma yerlerine ve yoğun kavşaklara yaya personel görevlendirilerek trafik tedbirleri alacaktır. Bayram namazı süresince görevlendirilen 39 ekip cami tedbirlerinde görev yapacaktır. Bayram namazı sonrasında silah atılmak suretiyle meydana gelebilecek müessif olayların önlenmesi amacıyla önceki tarihlerde silahla ateş edildiği tespit edilen ve ateş edilmesi muhtemel mahalle, cadde ve sokaklara 23 özel ekip görevlendirilmesi planlanmaktadır" denildi.

Samsun Valiliği, İl Jandarma Komutanlığınca alınan tedbirleri ise şöyle sıraladı:

"Beş günlük bayram süresi boyunca 236 asayiş ekibi, 3 motosikletli huzur timi, 107 trafik timi, 5 Jasat timi, 5 TEM unsuru, 5 KOM unsuru, 10 İsth.uns., 5 köpek unsuru olmak üzere toplam 376 tim ve unsur, 1285 personel ile 35 sivil araç 1 zırhlı araç, 318 devriye müdahale aracı, 6 motosiklet olmak üzere toplam 360 araç ile görev yapılacaktır. Mahalle meydanları, umuma acık istirahat ve eğlence yerleri, kurban satış alanları ile mezarlıklarda; bayram öncesi ve bayram süresince yaya devriye görevi yapmak üzere personel görevlendirilerek emniyet tedbirleri artırılmıştır. Sinop yolu, Ordu yolu, Ankara yolu ve Taşaova yolu üzerinde şehir merkezine girişlerde araçlar ve şahıslar üzerinde kontrol ve denetimler yapmak üzere personel görevlendirilmiştir. Trafik Şube Müdürlüğünce; Kurban Bayramı tatili süresince 28 jandarma trafik timi ile 3 motorlu jandarma trafik timi olmak üzere toplam 31 jandarma trafik timi ile 7 hız tespit radarı ve 5 drone vasıtasıyla gerekli trafik tedbirleri alınacaktır. Halkımızın huzur ve güven ortamında Kurban Bayramı'nı geçirmelerini sağlamak için tedbirler artırılarak en üst düzeyde çalışmalar devam edecektir. Ayrıca içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için alınması gereken önlemler belirlenerek bu kural ve tedbirler çerçevesinde faaliyetlerin sürdürülmesi sağlanacaktır. Bu kapsamda fiziki mesafe kurallarına uyulmadığı, toplum sağlığının riske atıldığı durumlar için Samsun Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığımız tarafından gerekli tedbirler yazılmış, tedbirlere uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereği idari para cezası uygulanacaktır. Vatandaşlarımızın halkın huzuru ve güven ortamını bozacak davranışlarla karşılaşması halinde, durumu 112 acil çağrı merkezine bildirmesini bekliyoruz." - SAMSUN

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Dubai tasarımcıları, moda maskelerini 'olmazsa olmaz' aksesuar haline getiriyor Yaşam
Dubai tasarımcıları, moda maskelerini "olmazsa olmaz" aksesuar haline getiriyor
Ülkeyi karıştıran ses kaydı: Kocam cinsel ilişki karşılığı öğrencilerin notunu artırdı Dünya
Ülkeyi karıştıran ses kaydı: Kocam cinsel ilişki karşılığı öğrencilerin notunu artırdı
Son Dakika: Euro 8,24 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü Ekonomi
Son Dakika: Euro 8,24 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
Kurban Bayramı öncesi korkutan açıklama! Gaziantep'te 18 bin kişi karantinada 3. Sayfa
Kurban Bayramı öncesi korkutan açıklama! Gaziantep'te 18 bin kişi karantinada
Trafik kazası geçirerek ölümden dönen Alişan, ailesinin güvenliği için 3 yeni araç aldı Magazin
Trafik kazası geçirerek ölümden dönen Alişan, ailesinin güvenliği için 3 yeni araç aldı
Terör örgütü YPG/PKK bir genci daha işkenceyle öldürdü 3. Sayfa
Terör örgütü YPG/PKK bir genci daha işkenceyle öldürdü
Rusya'da seyir halindeki otomobil yolda bir anda oluşan çukura düştü
Rusya'da seyir halindeki otomobil yolda bir anda oluşan çukura düştü
Kaportacı müşterisinin önce yedek anahtarını, 1 yıl sonra da otomobilini çaldı
Kaportacı müşterisinin önce yedek anahtarını, 1 yıl sonra da otomobilini çaldı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Ayasofya sevincini yaşarken disipline olmalıydık
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Ayasofya sevincini yaşarken disipline olmalıydık
Sercan Yıldırım, Survivor'dan elendikten sonra tatile çıktığı Aycan Yanaç'ın arabada uyuduğu anları paylaştı
Sercan Yıldırım, Survivor'dan elendikten sonra tatile çıktığı Aycan Yanaç'ın arabada uyuduğu anları paylaştı
Ailevi meseleleri olan kadının söylediği DEAŞ yalanı ortalığı karıştırdı
Ailevi meseleleri olan kadının söylediği DEAŞ yalanı ortalığı karıştırdı
Pınar Gültekin'i vahşice katleden Cemal Avcı'nın eşi boşanma davası açtı
Pınar Gültekin'i vahşice katleden Cemal Avcı'nın eşi boşanma davası açtı
Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait
Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait
Emektar oyuncu Hikmet Taşdemir'e semt pazarında yoğun ilgi
Emektar oyuncu Hikmet Taşdemir'e semt pazarında yoğun ilgi
Üsküdar'da bulunan iguana sokak kedisinin karşısına çıkınca kedi neye uğradığını şaşırdı
Üsküdar'da bulunan iguana sokak kedisinin karşısına çıkınca kedi neye uğradığını şaşırdı
Sokak ortasındaki kanlı infazı kameralar kaydetti
Sokak ortasındaki kanlı infazı kameralar kaydetti
On binlerce Rus, Türkiye'ye gelmek için tatil rezervasyonu yaptırdı
On binlerce Rus, Türkiye'ye gelmek için tatil rezervasyonu yaptırdı
Kurbanlık yüklü kamyon şarampole devrildi: 3 kişi yaralandı, çok sayıda hayvan telef oldu
Kurbanlık yüklü kamyon şarampole devrildi: 3 kişi yaralandı, çok sayıda hayvan telef oldu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, test kitleriyle ilgili olay olan iddialara yanıt verdi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, test kitleriyle ilgili olay olan iddialara yanıt verdi
Kerem Bürsin, son yolculuğuna uğurlanan babaannesinin cenaze törenine katılmadı
Kerem Bürsin, son yolculuğuna uğurlanan babaannesinin cenaze törenine katılmadı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı tedbirlerini 3 gruba ayırarak sıraladı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı tedbirlerini 3 gruba ayırarak sıraladı
Çocuklarına mesaj atıp intihar edeceğini söyleyen baba, ekipleri harekete geçirdi
Çocuklarına mesaj atıp intihar edeceğini söyleyen baba, ekipleri harekete geçirdi
Türkücü İzzet Yıldızhan'ın fenomen genç kıza attığı özel mesajları ifşa oldu
Türkücü İzzet Yıldızhan'ın fenomen genç kıza attığı özel mesajları ifşa oldu
55 yaşındaki İngiliz model Elizabeth Hurley, bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı
55 yaşındaki İngiliz model Elizabeth Hurley, bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı
Boateng'in eşi Melissa Satta'nın kırmızı bikinili pozuna takipçileri övgüler yağdırdı
Boateng'in eşi Melissa Satta'nın kırmızı bikinili pozuna takipçileri övgüler yağdırdı
Son Dakika: Memurlara WhatsApp yasağı mı geldi? Cumhurbaşkanlığı'ndan çok konuşulan iddiaya yanıt
Son Dakika: Memurlara WhatsApp yasağı mı geldi? Cumhurbaşkanlığı'ndan çok konuşulan iddiaya yanıt
İstinat duvarına çarpan kamyonun sürücüsü yanarak feci şekilde can verdi
İstinat duvarına çarpan kamyonun sürücüsü yanarak feci şekilde can verdi
Inter Miami, Radamel Falcao ile görüştü ve resmi bir teklif yaptı
Inter Miami, Radamel Falcao ile görüştü ve resmi bir teklif yaptı
'Bırak dağınık kalsın' diyen Merve Boluğur, yatak pozunu paylaştı
"Bırak dağınık kalsın" diyen Merve Boluğur, yatak pozunu paylaştı
Aksaraylı çiftçiler, olmaz denilen çorak topraklarda organik kavun karpuz yetiştirdi
Aksaraylı çiftçiler, olmaz denilen çorak topraklarda organik kavun karpuz yetiştirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Fatih Sultan Ekrem İmamoğlu Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı Merve Boluğur Michael Jackson
Spor Cüneyt Çakır Yılmaz Vural Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Robert Prosinecki
Daha Fazla Dha İzmir Bayram Ankara
Şu an buradasınız: Samsun'da Kurban Bayramı tedbirleri - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.7.2020 18:01:30. #1.14#
title