Samsun'da Kurban Bayramı'nda ilave tedbirler alınacak
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Samsun'da Kurban Bayramı'nda ilave tedbirler alınacak

Samsun'da Kurban Bayramı'nda ilave tedbirler alınacak
Anadolu Ajansı / Veysel Altun - Haberler | Güncel

Samsun Valiliğince Kurban Bayramı öncesi ve bayram tatili süresince bir dizi ilave emniyet ve trafik tedbiri alınacağı bildirildi.

Samsun Valiliğince Kurban Bayramı öncesi ve bayram tatili süresince bir dizi ilave emniyet ve trafik tedbiri alınacağı bildirildi.

Vali Zülkif Dağlı, yaptığı yazılı açıklamada, 9 günlük bayram tatili boyunca 707 asayiş ekibi, 5 motosikletli huzur timi, 9 JASAT timi, 4 TEM unsuru, 13 KOM unsuru, 9 istihbarat unsuru, 9 köpek unsuru olmak üzere toplam 756 tim ve unsurda 2 bin 946 personel, 56 sivil, 27 zırhlı, 671 devriye müdahale, 5 motosiklet olmak üzere toplam 759 araç ve 19 drone ile görev yapılacağını anlattı.

17-25 Temmuz tarihleri arasında Trafik Şube Müdürlüğünce 378 Jandarma Trafik Timi, 39 Jandarma Motosikletli Trafik Timi, 239 Jandarma Asayiş Timi, 3 Jandarma Motosikletli Asayiş Timi ve 12 sivil tim olmak üzere toplam 671 tim ve bu timlerde görevli 1758 personel ile 12 drone ve 7 hız tespit radarının görevlendirildiği belirten Dağlı, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde gündüz 16 ekip, 6 radar, 1 drone; gece 14 ekip, 6 radar görevlisiyle bayram süresince tedbir alınacağını kaydetti.

Halkın huzur ve güven ortamında Kurban Bayramı'nı geçirmelerini sağlamak için ek tedbirlerin alındığını aktaran Dağlı, şunları ifade etti:

"Ayrıca içinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı için alınması gereken önlemler belirlenerek bu kural ve tedbirler çerçevesinde faaliyetlerin sürdürülmesi sağlanacaktır. Bu kapsamda fiziki mesafe kurallarına uyulmadığı, toplum sağlığının riske atıldığı durumlar için Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığımız tarafından gerekli tedbirler yazılmış, tedbirlere uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereği idari para cezası uygulanacaktır. Bayram namazı sonrasında silah atılmak suretiyle meydana gelebilecek müessif olayların önlenmesi amacıyla önceki tarihlerde silahla ateş edildiği tespit edilen ve ateş edilmesi muhtemel mahalle, cadde ve sokaklara 23 özel ekip görevlendirilmesi planlanmaktadır. Vatandaşlarımızın halkın huzuru ve güven ortamını bozacak davranışlarla karşılaşması halinde durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesini bekliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun

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Samsun'da Kurban Bayramı'nda ilave tedbirler alınacak - Haberler
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