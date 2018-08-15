Samsun'da Kurban Bayramı İçin İlave Tedbirler Alındı

Samsun'da vatandaşların Kurban Bayramı'nı huzur ve güven içerisinde geçirebilmesi için ilave tedbirler alındı.

Samsun Valiliği, alınan tedbirler hakkında açıklamada bulundu. Açıklamada, alınan tedbirler hakkında şu bilgiler verildi:

"İlimiz merkez ve ilçelerindeki mevcut emniyet, jandarma ve trafik tedbirlerine ilave olarak aşağıdaki uygulama ve tedbirler alınacaktır. 18-26 Ağustos 2018 tarihleri arasında Kurban Bayramı öncesi ve bayram tatili süresince vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde seyahatlerini, ziyaretlerini ve alışveriş yapmalarını sağlamak, hırsızlık, yankesicilik, kapkaç vb. asayişe yönelik olayların önlenmesi için; 19 Ağustos 2018 Pazar gününden itibaren il merkezi polis sorumluluk bölgesinde bulunan 3 adet kurban satış yerinde yaya devriyeler görevlendirilmiştir. Ayrıca Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce sahte para olaylarına karşı, Asayiş Şube Müdürlüğünce hırsızlık ve yankesicilik olaylarına karşı ekipler görevlendirilmiştir. Şehir içinde ve şehirlerarası devlet karayollarında yaya ve araç trafiğine karşı; Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü gündüz 14 ekip, 5 radar, gece 12 ekip, 3 radar görevlisiyle bayram süresince tedbir alacaktır. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü gündüz 14 ekip, 2 sivil ekip, 5 şahin ve 1 radar, gece 10 resmi ekip, 5 şahin ve 1 radar ekibi ile mezarlıklara, şehirlerarası otobüs terminaline, bayramlaşma yerlerine ve yoğun kavşaklara yaya personel görevlendirilerek trafik tedbirleri alınacaktır. Havaalanı, gar ve terminal gibi yerlerde, kalabalık olan alış veriş merkezlerinin bulunduğu sokaklar, ana arterler, caddeler ile mezarlıklarda; bayram öncesi gündüz 15, gece 14 nokta olmak üzere toplam 29 noktada, bayram süresince gündüz 11, gece 8 olmak üzere toplam 19 noktada yaya devriye görevi yapmak üzere personel görevlendirilerek emniyet tedbirleri arttırılacaktır. Bayram namazı süresince görevlendirilen 25 ekip cami tedbirlerinde görev yapacaktır. Bayram namazı sonrasında silah atılmak suretiyle meydana gelebilecek müessif olayların önlenmesi amacıyla önceki tarihlerde silahla ateş edildiği tespit edilen ve ateş edilmesi muhtemel mahalle, cadde ve sokaklara özel ekip görevlendirilmesi yapılacaktır. Halkımızın huzur ve güven ortamında Kurban Bayramı'nı geçirmelerini sağlamak için tedbirler artırılarak en üst düzeyde çalışmalar devam edecektir." - SAMSUN