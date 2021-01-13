Samsun'da kumarhaneye dönüştürülen eve baskında 15 kişiye 30 bin TL ceza
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Samsun'da kumarhaneye dönüştürülen eve baskında 15 kişiye 30 bin TL ceza

13.01.2021 17:21 | Son Güncelleme: 13.01.2021 17:25
Samsun'da kumarhaneye dönüştürülen eve baskında 15 kişiye 30 bin TL ceza

SAMSUN'da polisin baskın düzenlediği evde kumar oynayan 15 kişiye 30 bin TL para cezası kesildi.

SAMSUN'da polisin baskın düzenlediği evde kumar oynayan 15 kişiye 30 bin TL para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İlkadım Suç Önleme ve Araştırma Bürosu ekipleri, yaptıkları istihbari çalışma neticesinde Rasathane Mahallesi'nde bir evde kumar oynandığı bilgisine ulaştı. Eve baskın düzenleyen ekipler, masaların üzerinde 68 deste iskambil kağıdı ele geçirdi. Arama sırasında polisleri fark eden Ü.B. ruhsatsız tabancasını çöpe atarak saklamaya çalıştı. Polis tabancaya el koyarken, evde bulunan 15 kişiye toplam 30 bin TL para cezası kesildi. 2 kişi hakkında ise kumar oynanmasına yer temin etmek suçundan adli işlem yapıldı. 


Samsun'da kumarhaneye dönüştürülen eve baskında 15 kişiye 30 bin TL ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tayfur KARA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ömer Çelik Muharrem İnce Nikol Paşinyan
Magazin Seda Sayan Hande Erçel Cemal Hünal İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Mesut Özil Samet Aybaba Abdullah Avcı Emre Taşdemir
Tüm Haberler İzmir Kongre Uyuşturucu Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Samsun'da kumarhaneye dönüştürülen eve baskında 15 kişiye 30 bin TL ceza - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.1.2021 17:26:27. #1.15#
title