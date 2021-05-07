Samsun'da kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 11 kişiye para cezası uygulandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettiği belirlenen 11 kişiye toplam 34 bin 650 lira para cezası yazıldı.