Samsun'da kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 11 kişiye para cezası uygulandı
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Samsun'da kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 11 kişiye para cezası uygulandı

Samsun'da kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 11 kişiye para cezası uygulandı
Anadolu Ajansı / Recep Bilek - Haberler | Güncel

Samsun'un İlkadım ilçesinde kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettiği belirlenen 11 kişiye toplam 34 bin 650 lira para cezası yazıldı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettiği belirlenen 11 kişiye toplam 34 bin 650 lira para cezası yazıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, Pazar Mahallesi'nde bir iş hanında kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

İş hanının 4. katındaki bir ofise operasyon düzenleyen ekipler, 11 kişinin Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettiğini ve kumar oynadığını belirledi.

Ekipler, 11 kişiye toplam 34 bin 650 lira ceza uyguladı.

Kumar oynamak için kullanılan oyun kartlarına da el konuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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