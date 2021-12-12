Samsun'da kumar oynayan 10 kişiye para cezası verildi - Haberler
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Samsun'da kumar oynayan 10 kişiye para cezası verildi

Samsun'da kumar oynayan 10 kişiye para cezası verildi
AA / Mustafa Çavuş - Haberler | Güncel

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir kahvehanede kumar oynayan 10 kişi hakkında işlem yapıldı.

SAMSUN (AA) - Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir kahvehanede kumar oynayan 10 kişi hakkında işlem yapıldı.

Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı, Balcalı Mahallesi'nde bir kahvehanede kumar oynandığı bilgisine ulaştı.

Ekipler kahvehanede yaptığı aramada zar ve 540 lira para ele geçirdi. Kahvehanede kumar oynayan 10 kişiye toplam 13 bin 360 lira idari para cezası verildi.

Kumar oynamak için yer temin eden kahvehane sahibi R.G. hakkında ise adli işlem başlatıldı.

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AA / Mustafa Çavuş - Son Dakika Haberleri

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