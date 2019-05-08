Samsun'da Kumar Oynatıldığı İddiası
Samsun'un Alaçam ilçesinde kumar oynadıkları ve kumar oynamak için yer temin ettikleri iddiasıyla 21 kişi hakkında işlem yapıldı.
Samsun'un Alaçam ilçesinde kumar oynadıkları ve kumar oynamak için yer temin ettikleri iddiasıyla 21 kişi hakkında işlem yapıldı.
Alınan bilgiye göre, Yenice Mahallesi'nde M.E'nin işlettiği kahvehaneye İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince baskın düzenlendi.
Kahvehanede tombala oynadıkları belirlenen 20 kişiye Kabahatler Kanunu gereğince kumar oynadıkları iddiasıyla idari yaptırım uygulandı.
M.E'ye ise kumar oynamaya yer ve imkan sağlamaktan adli işlem yapılarak, 6 bin 400 lira para cezası kesildi.
Kaynak: AA