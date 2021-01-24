Samsun'da kumar oynanan evdeki 15 kişiye ceza uygulandı

Samsun'un İlkadım ilçesindeki bir evde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynayan 15 kişi hakkında işlem yapıldı.

Samsun'un İlkadım ilçesindeki bir evde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynayan 15 kişi hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yapılan çalışma sonucu, 19 Mayıs Mahallesi Gazi Caddesi'ndeki bir evde kumar oynandığı bilgisine ulaşıldı.

Kumar oynatılan eve savcılık kararıyla baskın düzenleyen ekipler, 15 kişi hakkında kumar oynadıkları gerekçesiyle 20 bin 40 lira ceza uyguladı, sokağa çıkma kısıtlaması, maske ile sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle de işlem yaptı.

Kumar oynanmasına yer temini suçundan ise şüpheli E.T'ye (53) adli işlem uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek