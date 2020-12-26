Kumar oynanan evde 8 kişi yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kumar oynanan evde 8 kişi yakalandı

26.12.2020 10:01 | Son Güncelleme: 26.12.2020 10:20

Samsun'un Bafra ilçesindeki bir evde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kurallarını ihlal ederek kumar oynayan 8 kişi yakalandı.

Samsun'un Bafra ilçesindeki bir evde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kurallarını ihlal ederek kumar oynayan 8 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı JASAT, İstihbarat ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışma sonucu Tabakhane Mahallesi'nde H.K'ye ait evde kumar oynandığı bilgisine ulaşıldı.

Savcılık kararıyla gece saatlerinde kumar oynatılan eve baskın düzenlendi. Baskında 1'i kadın 8 kişiye kumar oynadıkları ve Kovid-19 salgını dolayısıyla uygulanan sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle işlem yapıldı.

Ayrıca evde oyun masası, çok sayıda oyun kağıdı, 2 ruhsatsız tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Kumar oynanan evde 8 kişi yakalandı
Kumar oynanan evde 8 kişi yakalandı
Kumar oynanan evde 8 kişi yakalandı
Kumar oynanan evde 8 kişi yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Sahinol

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Müge Anlı Demet Akalın Birkan Sokullu Oktay Kaynarca
Spor Ryan Babel Fatih Terim Halis Özkahya Bahattin Şimşek İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kız Üsküdar Beşiktaş Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kumar oynanan evde 8 kişi yakalandı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.12.2020 10:20:59. #1.15#
title