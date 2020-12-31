Samsun'da kumar oynanan evde 10 kişi yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesindeki bir evde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynayan 10 kişi hakkında işlem yapıldı.

Samsun'un İlkadım ilçesindeki bir evde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynayan 10 kişi hakkında işlem yapıldı.

İlkadım ilçe Emniyet Müdürlüğü Gazi Polis Merkezi ekiplerince yapılan çalışma sonucu Karadeniz Mahallesi'nde U.S'ye ait evde kumar oynandığı bilgisine ulaşıldı.

Savcılık kararıyla gece saatlerinde kumar oynatılan eve baskın düzenlendi. Baskında 10 kişi hakkında kumar oynadıkları ve Kovid-19 salgını dolayısıyla uygulanan sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle işlem yapıldı.

Ayrıca evde çok sayıda oyun kağıdı, bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Öte yandan yapılan GBT sorgusunda askerlikten yoklama kaçağı olduğu anlaşılan H.C.E. hakkında işlem yapıldığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün