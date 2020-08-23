- Samsun'da kum yüklü tır salça yüklü tıra çarptı: 1 yaralı
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- Samsun'da kum yüklü tır salça yüklü tıra çarptı: 1 yaralı

- Samsun'da kum yüklü tır salça yüklü tıra çarptı: 1 yaralı Samsun'da kum yüklü tırın salça yüklü tırın dorsesine arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada tır sürücüsü yakalandı.

23.08.2020 13:37 | Son Güncelleme: 23.08.2020 13:51

- Samsun'da kum yüklü tır salça yüklü tıra çarptı: 1 yaralı

SAMSUN - Samsun'da kum yüklü tırın salça yüklü tırın dorsesine arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada tır sürücüsü yakalandı.

Kaza, Samsun'un Kavak ilçesi Samsun Ankara karayolu Hacıömerli mevkisinde saat 11.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muharrem Kayar idaresindeki 55 UG 302 çekici, 55 UF 912 dorse plakalı kum yüklü tır rampa aşağı inerken Taner Ağabey yönetimindeki 16 HEZ 44 çekici, 16 AHD 862 dorse plakalı salça yükle tıra arkadan çarptı. Kazada yaralanan tır sürücüsü Muharrem Kayar 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Samsun'da kum yüklü tır salça yüklü tıra çarptı: 1 yaralı

Kaynak: İHA

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