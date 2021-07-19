Samsun'da Kudüs için eylem

i Şerif'e yönelik baskını ve İsrail'in buna göz yummasına tepki gösterdi.

i Şerif'e yönelik baskını ve İsrail'in buna göz yummasına tepki gösterdi.

Büyük Cami önüne gerçekleştirilen eylemde bir basın açıklaması yapılarak, "Mescid-i Aksa'ya baskın çağrıları yapan fanatik Siyonistler dün gruplar halinde Mescid-i Aksa'nın güneybatısındaki kapısından Harem-i Şerif'e saldırdılar. Siyonist rejim polisinin desteğini arkasına alarak Mescid-i Aksa'nın avlusuna giren gruplar avluda ayinler gerçekleştirdiler ve saldırgan eylemlerde bulundular. Tapınak grupları adıyla organize olan bu Siyonist oluşumlar doğrudan İsrail'deki Siyonist iktidarın planlarının bir parçası olarak sistematik olarak saldırılar düzenlemektedirler. Ramazan'daki şanlı direniş karşısında hezimet yaşayan terör rejimi o zilletten ders çıkarmamış olacak ki yeni saldırıları çeteler eliyle organize etmektedir. Siyonist terör rejimi sistemli bir şekilde hem Müslüman kanı dökmeye hem de adım adım Mescid-i Aksa'yı Filistin topraklarını işgal etmeye devam etmektedir" denildi.

Sivil toplum kuruluşları tarafından organize edilen eyleme Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın ve vatandaşlar da katılarak destek verdi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı