Samsun'da küçükbaş hayvanlarda veba mikrobu bulunduğu iddiası

20.08.2019 23:06

Samsun İl Sağlık Müdürlüğünce, bazı yerel basın kuruluşlarında çıkan küçükbaş hayvanların dağıtıldıktan sonra veba mikrobu bulunduğu haberleri üzerine konuya ilişkin araştırma başlatıldığı bildirildi.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, bazı yerel basın kuruluşlarında "Samsun'un Havza ilçesinde 'Genç Çiftçi Projesi' kapsamında küçükbaş hayvanların dağıtıldıktan sonra veba mikrobu bulunduğu belirlenen hayvanlara ilaç verilmesi sırasında üreticilere de mikrobun bulaştığı" yönündeki haberler çıktığı hatırlatıldı.

Haberlerin ardından müdürlükçe konuyla ilgili araştırmanın başlatıldığı belirten açıklamada, "İl Tarım Müdürlüğü ile yapılan görüşmede Havza ilçesi Çayırözü Mahallesi'nde ikamet eden C.K. isimli vatandaşın kendi koyunlarının hastalanmasından sonra kolunda yara çıkması üzerine aile hekimine başvurduğu öğrenilmiştir." denildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu bilgi üzerine Sağlık Müdürlüğümüz tarafından Havza İlçe Sağlık Müdürlüğü aranarak konu hakkında araştırma yapılması talep edilmiştir. Yapılan araştırma sonucunda Havza Çayırözü Mahallesi sakinlerinden C.K isimli şahsın koyunlarının ölmesinden sonra 16.08.2019 tarihinde Çay Aile Sağlığı Merkezi'ne başvurduğu, kişinin yapılan muayenesinde kolunda deri altı enfeksiyonu teşhis edildiği tetradox tablet ve furasin pomad reçete edildiği öğrenilmiştir. Bu başvurudan sonra vatandaşın ölen hayvanlarından koyun vebası şüphesiyle numune alınması nedeniyle kolundaki yarayı ölen hayvanlarından bulaşan bir hastalık olarak değerlendirdiği düşünülmektedir. Ancak, koyun vebası veya daha doğru olarak koyun-keçi vebası (Peste des Petits Ruminants, PPR) zoonoz karakterli bir hastalık değildir yani hastalık insanlara koyunlardan ve keçilerden kesinlikle bulaşmamaktadır."

İl sağlık müdürlüğü ekiplerinin C.K. ile görüştüğü aktarılan açıklamada, C.K'ye konu hakkında bilgilendirme yaptıkları kaydedildi.

Kaynak: AA