Samsun'da Kreşteki Çocuklara Şiddet İddiası

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, kreşteki çocuklara şiddet uyguladıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 4 çalışandan, 2'si tutuklandı.

Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan yazılı açıklamada, Sungurlu Mahallesi'ndeki özel kreşe giden bir çocuğun, öğretmenlerin arkadaşına şiddet uyguladığını ailesine söylemesi üzerine, soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında, kreşteki güvenlik kameralarının kayıtlarının incelendiği aktarılan açıklamada, mağduriyet yaşayan çocuklara eylemleri gerçekleştiren kreşte görevli G.Ş, S.Ö, S.K. ve M.K.K'nin gözaltına alındığı ifade edildi.

Açıklamada, şüphelilerden G.Ş. ve S.Ö'nün tutuklandığı, S.K. ve M.K.K'nin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi.

Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı'ınca başlatılan soruşturmanın, titizlikle ve tüm yönleriyle devam ettiği vurgulanan açıklamada, her türlü şiddet eylemleriyle adli yönden etkin bir şekilde mücadele edildiği belirtildi.