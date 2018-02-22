Samsun'da Kreşteki Çocuklara Şiddet İddiası

Samsun'un Çarşamba ilçesinde kreşteki çocuklara şiddet uyguladıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 4 çalışandan 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Sungurlu Mahallesi'ndeki özel kreşe giden bir çocuğun, öğretmenlerin arkadaşına şiddet uyguladığını ailesine söylemesi üzerine ihbarda bulunuldu.

Ailenin ihbarı üzerine başlatılan soruşturma kapsamında kreşteki güvenlik kameralarının kayıtları incelendi. Kayıtlarda bazı çocuklara terlikle ve elle şiddet uygulandığı tespit edildi.

Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekipleri tarafından kreşte görevli G.Ş, S.Ö, S.K. ve M.K.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.Ş. ve S.Ö. tutuklandı, S.K. ve M.K.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, Çarşamba Belediyesince evrak eksikliği tespit edilen kreş süresiz kapatıldı.