Samsun'da köyler arası futbol turnuvası başladı

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100. yılı etkinlikleri kapsamında merkez köyler arası futbol turnuvası düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce organize edilen, İlkadım suni çim sahada başlayan turnuvada merkez ilçelere bağlı köylerden 40 takım mücadele edecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu'nun başlangıç düdüğünü çaldığı, 24 Ağustos'a kadar devam edecek turnuvaya İlkadım, Atakum ve Canik ilçesine bağlı köylerden katılan amatör sporcular ter dökecek.

Çekişmeli başlayan müsabakalar, çapraz eşleşmeyle devam edecek.

Kasapoğlu, katılan tüm takımlara başarı dilerken, turnuvanın centilmenlik içinde geçmesini temenni etti.

Kaynak: AA