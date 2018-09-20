Samsun'da Çıkan Yangın Evlere ve Elektrik Trafosunu Sıçradı

Samsun'un Vezirköprü ilçesine bağlı Kızılkese köyünde bir evde çıkan yangın diğer evlere ve elektrik trafosuna sıçradı. Sobadan çıktığı tahmin edilen yangınının söndürme çalışmaları devam ediyor.

YANGINDA DÖRT EV YANDI

Alınan bilgiye göre, köyde tek katlı ahşap evde sobadan çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede yakınındaki diğer evlere ve elektrik trafosuna da sıçradı. Dört evin yandığı, elektrik trafosuna da sıçrayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

YANGININ SOBADAN ÇIKTIĞI DÜŞÜNÜLÜYOR

Kızılkese Köyü Muhtarı Ramazan Karataş, AA muhabirine, sobadan çıkan yangının kısa sürede büyüdüğünü, evlerin ahşap olduğunu diğer evlere de sıçramasından korktuklarını belirtti.

ÇEVRE İLÇELERDEN DESTEK İSTENİLDİ

Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis de köy ilçe merkezine uzak ve ulaşım zor olduğu için itfaiye ekiplerinin köye ulaşmaya çalıştığını, çevre ilçelerden de destek istediklerini söyledi.