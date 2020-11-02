Samsun'da Kovid denetimlerinde 980 bin 773 TL ceza uygulandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Samsun'da Kovid denetimlerinde 980 bin 773 TL ceza uygulandı

02.11.2020 15:56 | Son Güncelleme: 02.11.2020 16:00
Samsun'da Kovid denetimlerinde 980 bin 773 TL ceza uygulandı

SAMSUN (İHA) – Samsun'da korona virüsü denetimlerinde bir haftada 1031 şahsa toplamda 980 bin 773 TL ceza uygulandı.

SAMSUN (İHA) – Samsun'da korona virüsü denetimlerinde bir haftada 1031 şahsa toplamda 980 bin 773 TL ceza uygulandı.

Samsun Valiliği tarafından ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda ve Kovid-19 salgını nedeniyle çıkarılan genelgeler kapsamında il genelinde 26 Ekim 2 Kasım tarihleri arasında yapılan denetimler hakkında açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan denetimlerde, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında 233 şahsa 173 bin 322 TL, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında 786 şahsa 772 bin 801 TL, toplamda 1019 şahsa 946 bin 123 TL idari para cezası uygulanmıştır. İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan denetimlerde, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında 12 şahsa 34 bin 650 TL idari para cezası uygulanmıştır" denildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

308 bin 770 motosiklet denetlendi, 75 bin 894'üne ceza uygulandı
308 bin 770 motosiklet denetlendi, 75 bin 894'üne ceza uygulandı
Emniyet kemeri takmayan sürücülere 89 bin TL ceza
Emniyet kemeri takmayan sürücülere 89 bin TL ceza
Konya'da 3 bin 370 araç ve sürücüye 1 milyon 484 bin lira ceza
Konya'da 3 bin 370 araç ve sürücüye 1 milyon 484 bin lira ceza
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Mesut Yılmaz Meral Akşener Devlet Bahçeli Emmanuel Macron
Magazin Sezen Aksu Enes Batur Burak Özçivit Eser Yenenler
Spor Okan Buruk Gökhan Töre Malcolm Thomas Emre Belözoğlu Josef De Souza
Daha Fazla İzmir Deprem Bayraklı Seferihisar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Samsun'da Kovid denetimlerinde 980 bin 773 TL ceza uygulandı - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.11.2020 16:00:42. #1.15#
title