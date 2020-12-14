Samsun'da Kovid-19 WhatsApp hattı hizmete girdi

Samsun Sağlık İl Müdürlüğünce Kovid 19 WhatsApp hattı hizmete sokuldu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, hasta ve temaslı kişilerin filyasyon, ilaç temini ve evde test süreçleriyle ilgili yaşadıkları sorunları internet üzerinden çevrim içi iletmeleri için kurulan Kovid 19 WhatsApp hattının hizmete girdiği kaydedildi.

Açıklamada, hafta içi 09.00 - 17.00 saatleri arasında hizmet verecek hatta, vatandaşların telefonlarına 0 (362) 311 25 22 nolu telefonu kaydederek, WhatsApp uygulaması üzerinden mesaj yoluyla ulaşabilecekleri belirtilerek, "Kovid 19 Bilgi ve Danışma Hattımıza destek olmak üzere kurulan ve özellikle hastalarımızın filyasyon, ilaç temini ve evde test süreçlerinde yanlarında olmayı hedefleyen Kovid 19 WhatsApp hattımız, kendisine iletilen bilgileri değerlendirip ivedilikle ilgili birimlere aktararak çözüm sürecinde aktif rol alacak." ifadesine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü